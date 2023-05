Emilia Romagna, treni ancora fermi. Fs: “Per oggi non sono previsti tempi di riattivazione”

Treni fermi in Emilia Romagna per il perdurare delle avverse condizioni meteo. Nell’ultimo aggiornamento pubblicato alle 13, il Gruppo Fs ha fatto sapere che “permane l’interruzione della circolazione ferroviaria fra Rimini e Bologna e sulle linee Faenza-Ravenna, Castelbolognese-Ravenna e Ravenna-Ferrara a causa del forte maltempo che ha causato l’innalzamento dei livelli di guardia dei fiumi della zona”.

Non si prevede un ritorno alla regolare circolazione nelle prossime ore. Il Gruppo ha infatti annunciato che “per la giornata odierna non sono previsti tempi di riattivazione. Pertanto, la circolazione treni resta sospesa fino a termine servizio commerciale”.