L’Antitrust: “Ntv potrà vendere i biglietti per treni regionali e Intercity di Trenitalia”

Ntv potrà vendere i biglietti per i treni regionali e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad Alta Velocità. Lo ha disposto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) accogliendo impegni presentati dalla società del Gruppo Fs a seguito dell’avvio di un’istruttoria per un’ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di Trenitalia nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale.

Secondo l’Antitrust, infatti, Trenitalia “avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea Av, dove opera in concorrenza con Italo”.



Cosa cambia

Prima del procedimento, solo Trenitalia poteva offrire in modalità integrata, attraverso un’interfaccia di vendita unitaria, i servizi di trasporto Av con i servizi di trasporto che esercita in monopolio (regionali e Intercity) e, dunque, secondo l’Agcm, “godeva di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia - prosegue l’Autorità in una nota - non si era raggiunta una risoluzione effettiva e soddisfacente del problema”.



Grazie agli impegni proposti da Trenitalia e accolti dall’Autorità, Ntv potrà dunque commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi Av, anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia TPER e Trenord, rispettivamente attive in Emilia-Romagna e Lombardia).



Sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni per l’utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell’annuncio delle coincidenze dei collegamenti Av esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity.