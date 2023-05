Sixt+, arriva il noleggio auto ‘on demand’

Sixt mette a disposizione il servizio Sixt+ anche nel nostro Paese. Si tratta di un sistema di abbonamento auto all inclusive totalmente flessibile, che incontra esigenze di mobilità altrettanto flessibili in crescita, soprattutto tra i nuovi guidatori. Perché usare l’auto non significa più scontatamente “possederne una” ma averla a disposizione quando serve.

Il concetto globale di utilizzo anziché acquisto può essere paragonato allo “streaming per l’auto”. A differenza del car sharing o del noleggio a breve termine, con Sixt+ il cliente ottiene il veicolo prescelto che può utilizzare come sua auto privata per il periodo di tempo desiderato e finché ne ha bisogno. Il pacchetto completo è formulato per sollevare il cliente da ogni pensiero e preoccupazione relativi all’utilizzo dell’auto poiché include pacchetti di protezione, l’immatricolazione, i costi di officina per manutenzione ed assistenza, la svalutazione dell’auto e molto altro ed è disponibile senza impegnare il cliente in lunghi periodi di contratto.



Gli abbonati Sixt+ possono inoltre godere, per la durata del contratto, dei modelli più recenti e non solo senza alcun deprezzamento ma anche senza acconti elevati e, di norma, senza lunghi tempi di attesa per la fornitura. Possono scegliere fra diverse categorie di veicoli, dalle piccole city car alle berline di lusso, dalle coupé sportive ai Suv.



Con Sixt rent, Sixt ride e ora Sixt+, Sixt è la prima compagnia al mondo ad offrire, sulla base di un’unica piattaforma, soluzioni di mobilità per ogni esigenza, dal noleggio di poche ore a quello per una vacanza di alcune settimane, all’impiego di diversi mesi. I clienti possono visualizzare e modificare i contenuti del loro contratto in ogni istante, online tramite il sito web o con il cellulare mediante App, aggiungere il chilometraggio e aggiungere o rimuovere un conducente supplementare.



Konstantin Sixt, co-ceo and member of the managing board responsible for sales di Sixt, ha commentato: “Sixt ha sempre dimostrato creatività e dinamismo, basando il proprio sviluppo sull’innovazione e sulla digitalizzazione della propria offerta. Sixt+ è la risposta logica alle nuove esigenze di mobilità. Lavoriamo per essere leader dell’innovazione nel nostro settore da oltre 100 anni ed abbiamo ancora molti progetti di sviluppo da realizzare”.