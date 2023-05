Non mancheranno anche in questo mese di maggio le giornate di sciopero destinate a creare disagi nel mondo del trasporti. E si parte già domani, mercoledì 3 maggio, quando ci saranno alcune astensioni a macchia di leopardo nel trasporto aereo. A partire dalla Capitale, dove si fermeranno i controllori di volo dell’Enav costringendo le compagnie ad alcune cancellazioni preventive.

Il 5 e il 12 maggio sono invece previsti degli stop che interesseranno il trasporto pubblico locale in alcuni regioni, mentre il 15 si fermerà il personale di Italo Ntv. Giornata pesante poi il 19 maggio ancora per il trasporto aereo, quando si registrano scioperi con diversi orarie da parte dei dipendenti di diverse categorie. Tra i vettori prevista l’astensione del personale di Air Dolomiti e di Volotea.



Chiude il calendario di maggio lo sciopero generale del 26 maggio proclamato da Usb e Fisi, che però non coinvolgerà il trasporto aereo.