Francia, tornano gli scioperi: un terzo dei voli cancellati il primo maggio

Fino al 33% dei voli previsti in Francia per il primo maggio sarà cancellato nella maggior parte degli aeroporti del Paese. Per lunedì prossimo infatti i sindacati d'Oltralpe sono tornati sul sentiero di guerra, mettendo a rischio 1 volo su 3 negli aeroporti di Parigi-Orly, Marsiglia-Provence, Lione, Bordeaux, Nantes, Tolosa e 1 volo su 4 al Charles de Gaulle della Capitale, nello scalo di Nizza e in quello di Bouveis.

La riduzione dei voli, come riporta leparisien.fr è stata richiesta dalla Direction générale de l'aviation civile in seguito all'avviso di sciopero depositato appunto per il primo maggio dal sindacato dei controllori di volo. La protesta prosegue sull'onda degli scioperi contro la riforma delle pensioni.