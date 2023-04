Dati Eurocontrol: i vettori più colpiti dagli scioperi in Francia

La raffica di scioperi del settore aereo in Francia hanno duramente colpito i vettori non solo d'Oltralpe. A scontare gli effetti è stata la gran parte delle compagnie aeree del Vecchio Continente. Eurocontrol ha stilato il bilancio dei disagi del traffico per le diverse aerolinee, tenendo conto che a essere interessati dalle proteste non sono stati solo i voli da e per la Francia, ma anche quelli che dovevano solo sorvolare lo spazio aereo del Paese, dal momento che a incrociare le braccia sono stati anche i controllori di volo.

Come riporta preferente.com, in termini assoluti a scontare maggiormente le proteste è stata Ryanair, con 332 voli colpiti al giorno in media tra marzo e aprile. Seguono Air France, con 277 voli, e easyJet con 256 voli. Nella poco ambita top ten non figura nessun vettore italiano.



In termini percentuali invece Air France stacca tutti, con il 31% dei voli al giorno che hanno registrato disguidi a causa degli scioperi. Al secondo posto easyjet con il 19% e al terzo Vueling, con il 17%.