Lufthansa aumenta i voli sull'India: dall'inverno rotte su Bengaluru e Hyderabad

Arriverà con l’avvio dell’orario invernale il nuovo incremento dell’offerta sull’India da parte di Lufthansa. Mentre da una parte il gruppo tedesco prosegue nel lavoro di tessitura per arrivare a una forma di collaborazione con Air India, dall’altra vengono messi in campo due nuovi collegamenti, a testimonianza dell’importanza di questo mercato per il colosso tedesco.

Le new entry saranno i voli tra Monaco e Bengaluru e quello tra Francoforte e Hyderabad, ha annunciato Lh in un comunicato diffuso oggi. Nel primo caso si tratterà di un collegamento trisettimanale, mentre sul secondo verranno svelati i dettagli solo a metà maggio.



Con queste due novità Lufthansa porterà fino a 62 le frequenze settimanali tra la Germania e l’India.