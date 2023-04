di Amina D'Addario

Un biglietto integrato treno più aereo abbinato a un servizio di check-in disponibile già alla stazione del Leonardo da Vinci. Sono i vantaggi di Fco Connect, il nuovo prodotto all’insegna dell’intermodalità presentato questa mattina da Aeroporti di Roma, Ita Airways e Trenitalia.

“Quello di oggi - ha spiegato l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini - è solo il primo frutto di una collaborazione più ampia che ha l’obiettivo di assicurare la migliore soluzione al cliente. Se un passeggero vuole fare un Milano-Roma in treno la mattina per poi tornare in aereo la sera, perché non possiamo offrirgli questa possibilità, invece di lasciarlo andare sul mercato a cercare delle altre soluzioni? A maggior ragione dobbiamo farlo noi che - ha proseguito Lazzerini - possiamo sfruttare la nostra presenza in più di 20 Paesi, dove abbiamo uffici con un direttore generale e dei venditori che visitano agenzie di viaggi e tour operator e abbiamo la possibilità di vendere anche per conto di Trenitalia la combinazione dei due biglietti”.



Sulla necessità di privilegiare le esigenze del consumatore ha puntato l’attenzione anche l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi: “Ci siamo messi nei panni del passeggero e abbiamo pensato a come rendere migliore il servizio, per garantire un’esperienza semplice già al momento dell’acquisto del biglietto e non solo durante il viaggio in treno”.



Missione intermodalità

Che l’intermodalità sia una priorità per lo sviluppo sostenibile del Leonardo da Vinci lo ha invece sottolineato l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone: “Anche altri Paesi stanno guardando allo switch modale e all’integrazione treno più aereo, ma stanno quasi subendo questo trend. Penso alla Francia che per legge ha imposto l’impossibilità di volare se c’è un treno ad Alta Velocità. Qui in Italia, invece, l’approccio è proattivo, concertato e soprattutto viene dal mercato”.