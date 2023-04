Una nuova compagnia aerea nei cieli indiani: Fly 91 verso il debutto

Si prepara al decollo una nuova compagnia aerea in India. Si tratta di Fly 91, che dovrebbe iniziare le operazioni il prossimo ottobre.

Il vettore, come riporta travelmole.com, ha appena ricevuto il via livera dal Ministero dell'aviazione civile. In questa fase la compagnia opererà su rotte regionali e secondo le prime informazioni dovrebbe schierare una flotta di Atr-72, che dovrebbero servire le rotte del programma Udan, ovvero il piano del governo indiano per l'offerta dei servizi essenziali sulle rotte meno battute.



Il vettore è stato fondato dall'ex executive della Kingfisher Airlines Manoj Chacko.