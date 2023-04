Air India, arriva l’intelligenza artificiale con ChatGpt

Air India esplora le potenzialità delle nuove tecnologie e in particolare dell'intelligenza artificiale.

La compagnia ha varato corposi investimenti sul fronte dei sistemi digitali, aggiornando sito web, app mobile e in generale i sistemi rivolti alla clientela.



Come riporta simpleflying.com, il vettore ha anche annunciato l'utilizzo di ChatGpt e dell'IA per il chatbot che ha il compito di interfacciarsi con i viaggiatori.



Ma gli investimenti coinvolgono anche il sistema di controllo delle partenze e la modernizzazione del sistema di vendita.