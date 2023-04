Curmi: “Da fine anno Air Malta sostituita da un nuovo vettore pubblico”

Entro fine anno Air Malta dovrebbe cessare le attività, in conformità con l'accordo tra il governo del paese e la Commissione europea. Come riporta Preferente, secondo il presidente della compagnia, David Curmi, un'altra compagnia aerea, con un altro nome, un altro capitale e una nuova struttura dovrebbe cominciare a operare subito dopo.

I dipendenti licenziati da Air Malta che volessero entrare a far parte della nuova squadra dovranno sostenere i colloqui con la nuova entità senza nessun trattamento preferenziale.



Questo modello, simile a quello applicato dall'Italia nel caso di Alitalia, è stato scelto dall'Unione europea per superare il problema delle continue richieste di aiuti pubblici per mantenere operativa la compagnia.



Air Malta avrebbe registrato nuove difficoltà dopo l’avvento di Malta Air, di proprietà di Ryanair, con sede sull'isola, che ha creato una fitta rete di collegamenti da e per l'isola.



Air Malta sarà sostituita come compagnia aerea nazionale dell'isola entro la fine dell'anno. In un'intervista rilasciata a The Times of Malta, David Curmi ha dichiarato che è in fase di finalizzazione un piano aziendale quinquennale per la nuova impresa.



"Stiamo arrivando alla fine di lunghe, difficili e complesse discussioni con la Commissione europea, che non ha voluto una fotocopia di Air Malta" ha detto Curmi. Il manager ha spiegato che la nuova società rimarrà pubblica e che non farà concorrenza sul prezzo ma sulla qualità.