Qatar Airways, nuova business lounge all'aeroporto di Doha

Qatar Airways ha inaugurato The Garden, la nuova Al Mourjan Business Lounge all’Hamad International Airport. Luogo esclusivo per i passeggeri premium di Qatar Airways, The Garden si estende su una superficie di 7.390 metri quadrati e può ospitare fino a 707 passeggeri. Gratuita per le prime sei ore, dispone di 24 aree, ciascuna progettata per offrire relax ai visitatori e di sette sale per trattamenti termali.

"In Qatar Airways, l'eccellenza è radicata nel cuore del nostro brand e, mentre la nostra offerta continua a crescere, scegliamo di fornire ai passeggeri le migliori esperienze nel campo dell'aviazione e dell'ospitalità – commenta il ceo Akbar Al Baker -. I nostri clienti possono ora aggiungere al loro viaggio una nuova ed esclusiva esperienza presso l’Al Mourjan Business Lounge - The Garden, all'Aeroporto Internazionale di Hamad. Questa lounge di alto livello offre un modo sofisticato di viaggiare, incentrato sul comfort, sul benessere e sulla natura”.