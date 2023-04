Ryanair: 40 rotte in estate su Palermo, 200 voli alla settimana per Milano e Roma

Saranno 40 le rotte operate dallo scalo di Palermo da Ryanair nel corso dell’estate. Una programmazione che segna una crescita dell’offerta sul Falcone Borsellino del 60 per cento rispetto al 2019.

Parma rappresenta la new entry di quest’anno tra le rotte in programmazione, mentre su altre 15 rotte il vettore low cost irlandese aumenterà le frequenze grazie ai cinque aerei che quest’anno saranno posizionati sulla base.



In totale l’operativo prevede 575 voli alla settimana, con un particolare impegno nelle rotte sui due hub di riferimento nazionali, Roma e Milano, verso i quali ci saranno duecento voli alla settimana.