Air Transat aumenta i voli tra Italia e Canada per l'alta stagione

Prosegue la ripresa dei collegamenti intercontinentali dall'Italia. Air Transat ha annunciato il nuovo operativo in vista dell'estate 2023, che vede un ampliamento dei programmi con il potenziamento dei voli tra la Penisola e il Canada.

In totale, la compagnia a partire dall'inizio di maggio offrirà 18 voli diretti ogni settimana, con rotte da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, oltre a quelli da Lamezia a Toronto. Inoltre sono disponibili voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver.



Inoltre, grazie al sistema di connessioni, i passeggeri Air Transat provenienti dall'Italia possono viaggiare verso alcune destinazioni degli States via Montréal. In particolare, da Roma è possibile il ritorno da Fort Lauderdale e Orlando e l'andata e ritrono da e per Los Angeles e San Francisco, mentre su Venezia sono disponibili connessioni da e per Los Angeles.



Dall'Italia al Canada saranno disponibili da Roma 7 voli diretti su Montréal (più 4 via Toronto), oltre a 7 voli diretti su Toronto (più 5 via Montréal); per le mete in connessione, il network comprende 4 voli su Québec City, 7 su Calgary e 7 su, Vancouver tutti via Montréal. Da Venezia invece saranno operati 2 voli diretti su Montréal (più 1 via Toronto), 1 volo su Toronto (più 2 via Montréal); inoltre saranno disponibili 2 connessioni su Québec City, 2 su Calgary e 2 su Vancouver, sempre via Montréal.