Boeing: stop a decine di 737 Max, a rischio i voli estivi

I recenti problemi di produzione di Boeing potrebbero avere gravi ripercussioni sulla disponibilità di macchine per l’estate. Secondo quanto annunciato dal ceo David Calhoun le ispezioni che hanno rilevato criticità a parti della fusoliera dei 737 Max – la tipologia di aereo più venduto allo stato attuale - hanno bloccato la consegna di decine di questi velivoli, previsti per coprire il fabbisogno di posti dei vettori durante l’alta stagione.

Cinquanta nuovi aerei in meno

Durante l'assemblea annuale degli azionisti di Boeing il ceo ha dichiarato che i ritardi nelle consegne porteranno al taglio di circa 9mila posti dagli orari delle compagnie aeree quest'estate. Calhoun non ha fornito il numero di aerei utilizzato per fare tale calcolo, ma secondo quanto riportato da Travel Weekly, il numero di posti medio in un Max di medie dimensioni suggerisce che sono circa 50 gli aerei che potrebbero essere consegnati in ritardo.



La situazione ricorda quella dell'anno scorso, quando i difetti di produzione avevano impedito a Boeing di consegnare aerei 787 più grandi e le compagnie aeree erano state costrette ad abbandonare alcune tratte. Boeing ha perso 5 miliardi di dollari nel 2022 e quasi 22 miliardi dall'inizio del 2019.