MilleMiglia di Alitalia: al via il terzo tentativo di vendita all'asta

Terzo tentativo. A due anni di distanza dalla prima asta, i commissari di Alitalia hanno deciso di riaprire ancora una volta la gara per il programma MilleMiglia, il programma di fidelizzazione che ora porta il nome di Italia Loyalty Spa. E a differenza delle altre due volte, in questo caso non sarebbe indicata la valutazione della società.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il bando prevede la vendita di 500mila azioni al valore nominale di un euro ciascuna e potranno partecipare individuali, cordate e imprese di qualsiasi nazionalità. Ultima data per presentare le offerte il prossimo 8 maggio.



Nelle due gare precedenti non erano arrivate offerte concrete a parte alcune manifestazioni di interesse che non avevano portato risultati.