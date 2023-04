Il warning di Airbus: possibili ritardi nelle consegne anche nel 2024

Il problema dei ritardi nelle consegne degli aerei da parte dei produttori non sembra destinato ad esaurirsi a breve e Airbus ha già iniziato a mettere le mani avanti con i propri clienti: anche il prossimo anno sarà difficile riuscire a rispettare i tempi.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il colosso europeo avrebbe infatti già mandato alcune notifiche per avvisare che la questione per adesso interesserà uno dei modelli più richiesti sul mercato, l’A320neo. La causa rimane sempre la medesima di questi ultimi tre anni: la catena dei vari fornitori non è ancora riuscita a tornare a regime e quindi per alcuni componenti i tempi si allungano.



Foto: ©Airbus SAS 2021 Alexandre Doumenjou - Master Films