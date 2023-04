Avianca, allenanza con Wamos per competere con Iberia

Avianca non vuole perdere spazi sull'aeroporto di Madrid Barajas. La compagnia ha annunciato un'alleanza con la spagnola Wamos per competere con Iberia sull'hub della Capitale.

Il vettore colombiano, come riporta preferente.com, opererà voli diretti tra Madrid ed El Salvador dal 22 giugno al 21 settembre, in competizione poprio con Iberia. I collegamenti saranno operati insieme a Wamos Air, che volerà con i suoi A330. I decolli settimanali saranno 3 in entrambe le direzioni, con partenze da Madrid ogni martedì, giovedì e sabato.



Secondo quanto afferma il sito di informazione trade spagnolo, la compagnia farà anche leva su un pricing aggressivo.