Un comandante italiano al timone di Carnival Venezia

Equipaggio italiano per la nuova ammiraglia di Carnival Cruise Line. La compagnia di crociere ha affidato il timone di Carnival Venezia al comandante Claudio Cupisti (in azienda dal 1989).

Italiano sarà anche il chief engineer: Cesare Boldrini, tra le fila di Carnival dal 1995.



“Siamo orgogliosi di rappresentare una compagnia che ha sempre creduto nell’esperienza e professionalità della marineria italiana, affidando il timone di tutte le sue navi ad un comandante italiano” commenta in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia.



Costruita nel 2019, Carnival Venezia sarà la prima nave a presentare il Carnival Fun Italian Style, che combina l’italianità della nave con il divertimento firmato Carnival.



La nave potrà ospitare fino a 5mila passeggeri e inizierà a operare il suo ciclo di crociere il 15 giugno 2023 dal Manhattan Cruise Terminal di New York.