Lab Travel Euphemia: i viaggi di nozze crescono del 50%

Impennata per i viaggi di nozze in casa Lab Travel Euphemia. L'azienda segna un +50% sul segmento rispetto al 2022.

“Al pari di altre figure professionali legate al mondo dei matrimoni, come i wedding planner, gli stylist e i make-up artists, i Personal Voyager Euphemia garantiscono alle coppie la massima personalizzazione del viaggio - spiega Michele Zucchi, a.d. Euphemia -. Parallelamente, la possibilità di comunicare con il consulente attraverso tutti i device e le tecnologie disponibili, incontrandolo dove e quando è più comodo, semplifica e velocizza tutto l’iter di prenotazione, evitando di aggiungere stress ai preparativi della cerimonia”.



Sul fronte delle mete, le più gettonate sono Stati Uniti, il Sud Africa (con e senza estensioni mare sull’Oceano Indiano) e per la fascia alta il combinato Australia e Polinesia. Ma si distinguono anche l'Indonesia e il Giappone. Torna inoltre l'advance booking, con molte richieste già per fine anno.



A supporto del segmento nozze, Lab Travel Euphemia, ha predisposto anche il servizio NozzeinLab, un portale esclusivo per la gestione delle liste nozze.