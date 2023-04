Trenord: biglietti speciali per visitare il Salone del Mobile

Trenord si attiva proponendo speciali biglietti per visitare il Salone del Mobile, che si terrà a fieramilano a Rho dal 18 al 23 aprile.

Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano saranno disponibili due tariffe: il biglietto di andata/ritorno a 4,40 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale Trenord Day Pass che comprende il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro. In treno si potranno raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.



Il biglietto speciale Trenord Day Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi fino ai 13 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto. I biglietti comperati online devono essere usati nel giorno indicato al momento dell’acquisto; in caso di cambi di programma, è possibile modificare la data di utilizzo sull’App e su trenord.it.



Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4,40 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza per le zone Mi1-Mi3.