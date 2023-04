Boeing, nuovi problemi ritardano le consegne dei B 737 Max

Nuovi intoppi per il B737 Max. Attraverso una nota, Boeing ha comunicato ai vettori che la consegna di un “numero significativo” di aeromobili potrebbe essere posticipata a causa di problemi nella catena di approvvigionamento.

Le ragioni del ritardo delle consegne potrebbero però risiedere anche su problematiche tecniche emerse di recente. Come riporta ttg.media.com, in uno statement il costruttore ha reso noto di essere stato messo al corrente di un problema relativo a due raccordi della fusoliera.



La criticità, però, ha precisato Boeing, non dovrebbe rappresentare un pericolo. "La flotta in servizio può continuare a operare in sicurezza", ha affermato l'azienda, precisando comunque che i clienti potrebbero ricevere in consegna meno mezzi, rispetto a quanto previsto.



Il costruttore ha aggiunto di aver informato la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti e di aver effettuato le opportune verifiche sugli aeromobili.