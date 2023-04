Delta Air Lines, prenotazioni record per l'estate

L'andamento delle vendite di Delta Air Lines incorona la definitiva ripresa del turismo. La compagnia aerea ha registrato un numero record di prenotazioni in vista della prossima estate.

Come riporta sympleflying.com, l'ottimo andamento per la stagione, che rappresenta il miglior risultato nella storia della compagnia, la previsione per i ricavi di giugno sono di una crescita compresa tra il 15 e il 17%, a fronte di un incremento della capacità rispetto all'anno precedente pari al 17%.



Buon andamento anche per le vendite anticipate, che nel primo trimestre del 2023 avevano superato del 20% i risultati del 2019. Inoltre, sul fronte del business travel, le prenotazioni di imprese picole e medie sono tornate ai livelli pre-pandemia.