SKY express: prenotazioni in crescita, Atene spicca anche per long weekend

"Prenotazioni anticipate in aumento e domanda in crescita, con un progressivo allungamento della stagione da marzo a ottobre inoltrato. Gerasimos Skaltsas, chief commercial officer di SKY express, dà il suo punto di vista di osservatore privilegiato sui flussi turistici diretti in Grecia. "Tra le tendenze emergenti - spiega il manager - va sottolineato che Atene è diventata una delle mete preferite per i week-end lunghi dai turisti italiani soprattutto durante il periodo invernale". Un trend che la compagnia aerea greca sta cavalcando: "Per quanto riguarda Milano, dall'apertura della rotta a fine ottobre 2022 la domanda si è dimostrata più che soddisfacente e ha superato le stime iniziali confermando la decisione di ampliare ulteriormente la nostra presenza in Italia. La risposta dei viaggiatori è stata più rapida del previsto e, in generale, superiore alle attese...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)