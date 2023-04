Neos alza l’asticella e per l’anno in corso punta a raggiungere un fatturato intorno ai 730 milioni di euro dopo essere arrivata a quota 585 milioni, con 12 milioni di utili, nell’ultimo esercizio chiuso al 31 ottobre 2022.

E’ un percorso di crescita e diversificazione quello messo in campo dalla compagnia aerea del Gruppo Alpitour, come rivela l’amministratore delegato Carlo Stradiotti in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera. Quest’anno, ha spiegato il manager, l’offerta è destinata ad aumentare del 30-40 per cento rispetto al 2019 anche grazie al completamento del rinnovo e della crescita della flotta.



“Abbiamo completato il rinnovo della flotta, facendo uscire i tre Boeing 767 vecchi e facendo entrare due nuovi 787 Dreamliner – ha spiegato Stradiotti -. Abbiamo poi negoziato l’ingresso di altri tre Boeing 737 Max: uno dovrebbe arrivare in autunno, gli altri due nella primavera del 2024 per subentrare ai 737-800”.