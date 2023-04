Play: Bologna e Venezia nella programmazione estiva della low cost islandese

Riprenderanno nel prossimo mese di giugno i voli della compagnia low cost islandese Play sull’Italia. Due le destinazioni prescelte per la programmazione estiva di quest’anno: l’operativo inizierà il 6 giugno per quanto riguardo lo scalo di Bologna, mentre la rotta su Venezia prenderà il via a partire dal 29 dello stesso mese. Entrambe avranno una frequenza bisettimanale.

A livello generale il vettore proseguirà anche quest’anno nella fase di espansione che l’ha portato a raggiungere il primo milione di passeggeri trasportati lo scorso mese di febbraio. Complice anche l’arrivo in flotta di nuovi aerei quest’anno sono state inserite rotte in più sia in Europa sia sul lungo raggio con destinazione Stati Uniti e Canada dove nel corso dell’estate effettuerà fino a 32 collegamenti al giorno.