Domani sciopero Trenitalia e Trenord: possibili disagi per chi viaggia

Possibili disagi domani per chi viaggia in treno. Uno sciopero di 8 ore coinvolgerà su scala nazionale il personale di Trenitalia dalle 9 alle 17. L’agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

Contemporaneamente, è prevista l'astensione dal lavoro da parte del personale Trenord aderente a Usb, Sgb e Cub Trasporti. La società segnala però che, date le scarse adesioni "non si prevedono, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate".



I collegamenti con l’aeroporto di Malpensa saranno garantiti via autobus.



Sempre nella stessa giornata, infine, è previsto lo stop di tutte le categorie pubbliche e private in Lombardia.