di Alberto Caspani

“Dal 9 luglio porteremo le frequenze sulla tratta da 3 a 5”. Fabian Lombardo e Claudio Neri (nella foto), rispettivamente chief commercial officer e country manager di Aerolíneas Argentinas, confermano l’intenzione del vettore di intensificare i collegamenti tra Roma e Buenos Aires sulla scia di un’impennata della domanda, grazie all’effetto Mondiali di calcio.

Cresce la domanda

Dopo l’affermazione dell’Albiceleste ai Campionati di Calcio in Qatar sono infatti aumentate le richieste dall’Italia e da tutta Europa. “Utilizzeremo Airbus A330-200, con 22 posti in business e 242 in economy - aggiungono Lombardo e Neri -. Grazie agli avvicinamenti di Ita Airways, potremo inoltre rafforzare le partenze da Madrid, dove a luglio le partenze settimanali saliranno a 11 rispetto alle 7 attuali, mentre sui voli interni riserviamo già da un mese posti speciali per chi arriva da oltreoceano: favoriamo in tal modo l’accesso alle 38 destinazioni servite, sfruttando anche quattro corridoi senza transito dalla capitale”.



Con una domanda interna schizzata al 110% rispetto al pre-pandemia e flussi italiani attorno ai 6mila passeggeri l’anno, la compagnia prova dunque a supportare la richiesta di maggiori spostamenti domestici, promettendo in futuro ulteriori frequenze su Roma.



Con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi, intanto, per la Roma-Buenos Aires Aerolíneas Argentinas propone una tariffa speciale valida fino a fine aprile.