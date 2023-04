La compagnia messicana Interjet è ufficialmente fallita

Aveva cessato le operazioni oltre due anni fa, ma formalmente restava ancora in vita. Ora la storia di Interjet, la compagnia messicana che di fatto non vola dal dicembre 2020, si chiude ufficialmente, con l'ordine del Tribunale di vendere i beni per pagare i debiti.

La pandemia non è stata la prima causa della fine della vicenda del vettore, anche se ha dato il colpo di grazia, arrivando in un periodo già finanziariamente turbolento per la società.



Come riporta sympleflying.com, Interjet era la terza compagnia aerea messicana dopo Volaris e Grupo Aeromexico. La sua uscita di scena ha lasciato sul campo 15 milioni di passeggeri l'anno, conquistati dai competitor (in particolare Viva Aerobus e Volaris).