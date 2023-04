Cyprus vola da Malpensa a Larnaca

Nuovo collegamento per Cyprus Airways su Malpensa. Il vettore ha annunciato che il 2 maggio decollerà dall'aeroporto varesino il volo verso Larnaca.

L'operativo prevede partenze da Milano Malpensa ogni martedì e giovedì alle 10:40; l'arrivo nella capitale cipriota, come riporta una nota di Sea, è previsto per le 15. I decolli da Larnaca sono invece previsti alle 7:30, con arrivo a Mxp alle 15.



Grazie alla new entry salgono a 74 i vettori che operano su Malpensa, collegando l'aeroporto con 180 destinazioni.