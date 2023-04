La nuova vita del Trenino Verde delle Alpi

"A Berna o al Lago di Thun a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Grazie alla promozione valida fino a tutto il mese di maggio, viaggiare sulla linea ferroviaria che congiunge Domodossola alla capitale elvetica è ancora più conveniente: sul biglietto giornaliero, in vendita tramite l'e-shop della rete svizzera Bls o attraverso i rivenditori ufficiali (Girod, Girasole, Adrastea), viene applicato infatti uno sconto del 15 per cento. "Stiamo puntando a destagionalizzare il nostro prodotto - spiega Ilona Ott, responsabile relazioni Italia per la mobilità di Bls Ag - e intendiamo far leva anche sul ricco calendario di eventi del territorio: la fiera dell'agricoltura della capitale, in calendario dal 28 aprile al 7 maggio, può avere un effetto molto attrattivo, rappresentando il più importante evento organizzato della primavera svizzera...". (Prosegue sulla Digital edition di TTTG Magazine)