Heathrow supera la prova di primavera

Nonostante le agitazioni dei dipendenti, lo scalo di Heathrow (finito al centro di polemiche già la scorsa estate a causa dei disagi per i passeggeri) ha superato marzo senza grossi problemi per i viaggiatori.

Lo scorso mese si è chiuso con 6,2 milioni di passeggeri, ovvero 1 milione in più rispetto a febbraio.



Particolarmente impegnativi gli ultimi giorni, che hanno dato il via alla rincorsa verso Pasqua, con un aumento delle operazioni che si è tradotto in 221mila passeggeri nella sola giornata del 31 marzo.



Come riporta travelmole.com, l'aeroporto ha affermato di essersi preparato con personale sostitutivo per garantire l'operatività anche nei giorni di maggiore traffico.