Trenitalia: sciopero di 8 ore venerdì 14 aprile

Sarà di 8 ore lo sciopero che coinvolgerà il personale di Trenitalia il prossimo venerdì 14 aprile tra le 9 e le 17. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

Lo sciopero è destinato quindi a creare disagi in tutta Italia e sarà accompagnato da un’altra astensione, in Lombardia, generale di tutte le categorie pubbliche e private. Uno stop che, secondo Trenord, non dovrebbe intaccare la regolare operatività dei collegamenti.



Piano alternativo, inoltre, anche per quanto riguarda i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa che saranno garantiti via autobus.