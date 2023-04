Decolla a giugno il Foggia-Mostar di Lumiwings

Partirà il prossimo 3 giugno il nuovo volo targato Lumiwings che collegherà Foggia a Mostar. L'operativo prevede una doppia frequenza settimanale, con decolli ogni mercoledì e sabato. Nei prossimi giorni saranno definiti gli orari e i biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana.

Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings, commenta in ua nota diffusa da Aeroporti di Puglia: "Dopo Linate, si aggiunge un’altra importante destinazione. La città di Mostar è ora raggiungibile dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Una città strategica perché vicina a Medjugorje, centro internazionale di spiritualità e meta di tanti pellegrini. Sicuramente con questa tratta potremmo soddisfare tanti fedeli che potranno raggiungere la Bosnia in pochissimo tempo dalla Puglia. Un risultato che incrementa i nostri voli e contribuisce a sviluppare quel turismo religioso che è di forte interesse”.



Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, aggiunge: "Foggia, anche grazie al nuovo collegamento al quale speriamo di poterne aggiungere altri su destinazioni di particolare importanza per il turismo religioso, può divenire a tutti gli effetti un aeroporto con una connotazione specifica quale riferimento per i flussi di fedeli, ci auguriamo sempre più consistenti, che grazie ai collegamenti aerei intendano raggiungere luoghi di culto importanti”.