Fs archivia l’era Covid: nel 2022 utile netto a 202 milioni

Si chiude con un risultato netto positivo pari a 202 milioni di euro, il 2022 del Gruppo Fs. Un dato che certifica la ripartenza del traffico ferroviario dopo la crisi pandemica.

Tutti i margini dell’esercio appena approvato dal Cda presentano saldi positivi e in crescita. I ricavi operativi del Gruppo salgono, infatti, a 13,7 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 1,4 miliardi di euro (+12%), rispetto all’esercizio 2021, dovuto al significativo recupero dei volumi di domanda di servizi di trasporto ferroviari e stradali.



All’incremento dei ricavi, si accompagna la crescita dell'Ebitda di 324 milioni di euro, che arriva a 2,2 miliardi di euro contro gli 1,9 miliardi di euro dell’anno precedente (+17%); l’Ebit si attesta a un valore positivo pari a 262 milioni di euro (con l’Ebit Margin che passa da 1,6% a 1,9%), in crescita del +36% (pari a +69 milioni di euro) rispetto al 2021, ovvero del +112% sul 2021 (pari a +855 milioni di euro) al netto dei ristori Covid.



“I positivi risultati conseguiti nel 2022 confermano il ruolo chiave del Gruppo Fs nel dotare il Paese di un sistema infrastrutturale, di mobilità e di logistica merci efficiente e integrato, nonché nel contribuire a rendere le nostre città più sostenibili - commenta Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs -. La crescita dei ricavi in un anno del 12% è frutto della capacità operativa del Gruppo che ha permesso di cogliere il consistente aumento della domanda di mobilità di persone che ha visto raddoppiare, rispetto al 2021, i viaggiatori delle Frecce. Tutti gli indicatori economici sono in crescita trainati dalla gestione ordinaria, con l’Ebitda in miglioramento di oltre 1,1 miliardi di euro, tenendo conto della drastica riduzione nel 2022 rispetto al 2021 per circa 800 milioni di euro dei ristori Covid. Il Gruppo chiude con un +5% di utile netto”.



I dati nel dettaglio

Entrando nel dettaglio, i ricavi da servizi di trasporto, pari a 6,9 miliardi di euro, segnano un incremento di 996 milioni di euro rispetto al 2021, sia in ambito nazionale che internazionale. I ricavi da servizi di infrastruttura, pari a 3,6 miliardi di euro, registrano un aumento di circa il 18% rispetto al periodo precedente (+549 milioni di euro) per effetto di maggiori volumi di traffico circolati sulla rete ferroviaria e per i corrispettivi di servizio e concessori legati alla circolazione sull’infrastruttura stradale di Anas.



I costi operativi si attestano a 11,4 miliardi di euro, in crescita di 1,1 miliardi di euro (+11%) rispetto all’esercizio precedente



Gli investimenti

Sul fronte degli investimenti, nel 2022 il Gruppo ha gestito un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici pari a 11,3 miliardi di euro, con particolare riferimento allo sviluppo e al rinnovo dei settori infrastruttura, trasporto e logistica.



Nell’ambito del Programma Next Generation Eu, su 236,1 miliardi di euro assegnati all’Italia, ben 25,9 miliardi di euro dei fondi previsti dal Pnrr e dal Fondo Complementare sono stati assegnati a società del Gruppo, in particolare a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in qualità di soggetti attuatori.



Su questo fronte, Ferraris afferma che “i risultati conseguiti e le attività avviate costituiscono una base solida per portare a completamento gli ulteriori obiettivi legati al Pnrr, le altre opere strategiche per il Paese e favorire lo sviluppo di una nuova mobilità integrata”.