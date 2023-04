Gatwick recupera il 90% del traffico pre-Covid

La Pasqua dello scalo di Gatwick segna il ritorno del 90% delle mete del 2019. Lo scalo londinese servirà 177 mete per le festività di questa settimana, per un numero di voli totale che si piazza all'86% rispetto a 4 anni fa.

Come riporta travelmole.com le destinazioni più gettonate per Pasqua sono Barcellona, Dublino e Malaga, mentre sul lungo raggio dominano Dubai, New York e Orlando.



Il giorno più trafficato dello scalo per le partenze, secondo le previsioni, dovrebbe essere oggi, 6 aprile. Ma tenendo conto sia dei voli in arrivo che in decollo, il giorno più intenso dovrebbe essere lunedì di Pasqua.