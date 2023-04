L’Europa torna in piazza. E alle porte delle partenze di Pasqua, si profilano giornate difficili per chi dovrà mettersi in viaggio a causa degli scioperi che a macchia di leopardo stanno interessanto l'intero Continente.

In Francia si apre oggi un nuovo giovedì di manifestazioni, dopo l’esito fallimentare del confronto che si è svolto ieri tra la primo ministro Elisabeth Borne e i sindacati sulla nuova riforma delle pensioni. Le proteste vanno perciò avanti e si protrarranno nei prossimi giorni, coinvolgendo tutti i settori, trasporti inclusi.



Per limitare i disagi, riporta euronews.com, Ryanair ha reso nota la possibilità di ritardi o cancellazioni dei voli da e per il Paese, sorvoli inclusi, fino all'8 aprile.



Spagna

Rischio caos anche in Spagna. Nella giornata di ieri, l’Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) ha annunciato l’estensione a tutto il mese di aprile delle proteste dei controllori di volo. Il sindacato, scrive Preferente, ha annunciato via social il nuovo calendario delle agitazioni, che prevede altri stop in 16 aeroporti (inclusi quelli più trafficati nelle feste, come Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, La Palma, Siviglia e Valencia) tutti i giovedì e le domeniche del mese: il 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 aprile.



Diverse le fasce orarie: alle Canarie i lavoratori interromperanno il servizio dalle 7 alle 9; nel Paese e alle Baleari dalle 15 alle 17.



Regno Unito

Nel Regno Unito resta confermato il maxisciopero di Pasqua, che vedrà fermarsi gli addetti ai controlli di sicurezza delle frontiere dello scalo londinese di Heathrow per ben 10 giorni. Lo sciopero si unisce alle agitazioni degli uffici di rilascio passaporti.