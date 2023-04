A Qatar Airways i B737 Max prodotti per la Russia

Erano destinati alle compagnie aeree russe, ma le sanzioni messe in atto dopo l'invasione dell'Ucraina hanno reso impossibile la consegna e la prosecuzione degli accordi commerciali. Così alcuni B737 Max destinati a S7 sono conlfuiti nella flotta di Qatar Airways.

Con questi aeromobili la compagnia aerea intende sviluppare una rete di rotte regionali sulle quali fino ad ora non si era ancora concentrata.



Boeing al momento prevede, come riporta preferente.com di inviare 9 737 Max a Qatar Airways.



L'ordine di Qatar relativo a questo aeromobile risale in realtà ai tempi di Air Italy e sarebbero dovuti servire allo sviluppo delle rotte del vettore italiano.