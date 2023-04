Ponte sullo stretto, entrano in campo i cinesi di CCCC

I cinesi scendono in campo per la costruzione del Ponte sullo stretto. A essere interessata è la China Communications Construction Company – CCCC, il terzo big mondiale delle costruzioni che ha in portfolio addirittura il ponte da 54,7 km sul mare tra Hong Kong e Macao.

“Abbiamo appreso che il decreto del 16 marzo del Consiglio dei ministri italiano è stato firmato, il che consente l’immediata ripresa della progettazione e costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina – sottolinea a Il Sole 24 Ore Pei Minshan, deputy general manager, ingegnere civile specializzato in ponti -. Sappiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha emesso un avviso in cui si afferma che il progetto del ponte utilizzerà il piano tecnico del 2011 e realizzerà il ponte strallato (cioè sospeso, con l’impalcatura retta da una serie di cavi ancorati a piloni di sostegno, ndr) più ampio al mondo, ben 3,2 chilometri”.



Un progetto ambizioso

Un progetto molto ambizioso, spiega Il Sole 24 Ore, per il quale CCCC si sente qualificata a partecipare: “In qualità di più grande società di progettazione e costruzione di ponti al mondo – evidenzia Pei Minshan - CCCC è sicuramente molto interessata all’implementazione del progetto. Speriamo di poter utilizzare la nostra tecnologia già collaudata nella costruzione di altri due ponti simili per contribuire a promuovere lo sviluppo economico e l’integrazione nel Sud e nel Nord dell’Italia”.