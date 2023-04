L’aeroporto di Amsterdam taglierà i voli notturni

Lo scalo di Schiphol si prepara a tagliare i voli notturni. L'aeroporto, che da un anno a questa parte è spesso protagonista delle cronache di settore a causa delle difficoltà nella gestione del traffico che hanno portato l'aeroporto stesso a limitare più volte le operazioni da parte delle compagnie, ha precisato che la decisione è stata presa per contrastare l'inquinamento acustico.

La decisione, come sottolinea Skift.com, non è stata bene accolta dalle compagnie aeree e dal mondo del turismo, che teme ripercussioni sugli arrivi in Olanda.



I piani per i prossimi due anni, in base alle ultime comunicazioni, prevedono la chiusura quasi completa dello scalo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.



Il Governo olandese aveva già annunciato a giugno del 2022 di voler limitare i voli a 440mila all'anno, con una decisa riduzione rispetto ai 500mila che erano operati fino al 2019.



Le compagnie si erano però mostrate contrarie, fino a passare alle carte bollate, e lo stesso scalo starebbe spingendo per portare il limite a 460mila.



In ogni caso, sono stati posti dallo scalo stesso limiti giornalieri stringenti per le vacanze di questa primavera, sempre a causa della mancanza di personale.