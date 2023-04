London City Airport abolisce il limite dei 100ml per i liquidi nel bagaglio a mano

Il limite dei 100 ml per i liquidi al London City Aiport fa parte del passato. Lo scalo è infatti il secondo aeroporto in Inghilterra (dopo Teeside) e il primo della Capitale ad abolire la limitazione introdotta in tutto il mondo dopo il 2001.

Nell'aeroporto cittadino infatti sono entrati pienamente in funzione gli scanner Ct che consentono di vualizzare immagini in 3D più dettagliate. Il nuovo limite per i liquidi è un ben più agevole 2 litri. Inoltre, i passeggeri del London City Airport non devono più rimuovere i dispositivi elettronici dal bagaglio a mano nè accenderli ai controlli di sicurezza. Addio anche ai sacchetti di plastica trasparente per i contenitori dei liquidi.



Come riporta travelmole.com l'obiettivo del Governo inglese è di installare i nuvoi scanner in tutti gli aeroporti entro il 2024.