Il prezzo del fuel scende ancora

Si conferma la tendenza al ribasso del costo del jet fuel. Dopo la frenata di febbraio, che aveva visto il costo medio scendere sotto la soglia dei mille dollari, marzo segna un ulteriore calo. La media nello scorso mese si piazza infatti al di sotto del limite dei 900 dollari, attestandosi a 844,55 dollari, con un -7,3% rispetto a febbraio (pari a 66,64 dollari in meno). Ancora più consistente il calo rispetto al marzo dello scorso anno, con un -25,5% pari a una flessione di 293,71%.

Analizzando i dati settimana per settimana, come comunicati da Fto, emerge un trend in costante calo: mentre al 3 marzo il costo per tonnellata metrica si attestava a 915,57 dollari, 7 giorni dopo scendeva a 862,74. La tendenza si conferma fino al 24 marzo, con 809,70 dollari, mentre gli ultimi 7 giorni segnano un lieve rialzo a 829,92 dollari.