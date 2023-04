Wizz Air, parte il nuovo volo tra Napoli e Riyadh

Al via un nuovo collegamento su Napoli per Wizz Air. La compagnia ha inaugurato ieri, lunedì 3 aprile, il suo volo dallo scalo partenopeo a Riyadh, in Arabia Saudita.

“Per il capoluogo campano si tratta del primo collegamento diretto verso l’Arabia Saudita - sottolinea Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo orgogliosi di essere i primi a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in partenza da Napoli e di poter favorire l’interscambio tra i due Paesi".



Sul fronte commerciale, Wizz Air propone anche un'elevata flessibilità delle prenotazioni con il servizio Wizz Flex: aggiungendolo all'acquisto del biglietto, i clienti potranno scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una meta differente oppure potranno cancellare il volo fino a 3 ore prima della partenza ottenendo il rimborso del 100% della tariffa originale sotto forma di credito.