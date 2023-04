La nuova low cost australiana Bonza debutta su Melbourne

Seconda base per la nuova low cost australiana Bonza, che avvia le operazioni su Melbourne. Lo scalo vedrà basati due aeromobili della compagnia: si tratta di due B737-Max che copriranno un totale di 9 rotte. La previsione è di arrivare, entro la fine di maggio, a 24 voli a settimana.

Il vettore, come riporta travelmole.com, volerà verso Bundaberg, Gladstone, Mackay, Mildura, Port Macquarie, Rockhampton, Sunshine Coast, Tamworth e Toowoomba Wellcamp.



La compagnia ha ricevuto il via libera per le operazioni lo scorso gennaio, a poco più di un anno dalla sua fondazione. Bonza è stata creata da Tim Jordan, ex manager di Virgin Blue. Il pirmo volo è stato operato alla fine di gennaio 2023.