Faa: forte preoccupazione per i voli estivi su New York

Dopo le interruzioni dei voli, i ritardi e le cancellazioni che hanno afflitto i passeggeri lo scorso anno, la Faa sta cercando di scongiurare la minaccia di un'altra alta stagione estiva difficile.

A fronte di un incremento della domanda da parte dei clienti, se non si adottano provvedimenti immediati la Faa ha previsto un incremento dei ritardi stimabile intorno al 45 per cento.

"La Faa - si legge in una nota dell’agenzia riportata da Travelpulse - sta adottando diverse misure per mantenere i viaggi aerei da e per New York quest'estate sicuri e agevoli, anche se assistiamo a una forte domanda interna e al ritorno dei volumi del pre-pandemia per quanto riguarda il traffico internazionale”.



Faa ha rivelato che New York City soffre di una grave carenza di controllori del traffico aereo. La questione centrale riguarda la carenza di personale presso il New York Terminal Radar Approach Control (Tracon) situato a Long Island, che è responsabile della direzione dei voli da e per l'aeroporto internazionale John F. Kennedy, da e per lo scalo di La Guardia e da e per quello di Newark Liberty.



La Federal Aviation Administration ha segnalato che i livelli di personale di Tracon coprono il 54 per cento di ciò che è effettivamente necessario, rispetto a una media dell'81 per cento che si verifica in altri centri di controllo del traffico aereo. Le misure di sicurezza contro la pandemia hanno influito sulla formazione della forza lavoro presso la struttura e il personale non ha recuperato i numeri che si sono raggiunti in altre sedi.

In particolare, la Faa è preoccupata per i disservizi che potrebbero prodursi nei collegamenti tra New York e Washington.