Royal Air Maroc potenzia i voli sull’Europa, due rotte italiane diventano bigiornaliere

Ci sarà un forte potenziamento nella programmazione sull’Europa nell’orario estivo di Royal Air Maroc, che a livello generale aumenteranno del 10 per cento i posti disponibili arrivando oltre i 6 milioni. In questo quadro un ruolo di primo piano sarà quello giocato dal Vecchio Continente, dove verrà posizionata più del 35 per cento dell’offerta.

Il network prevede 34 destinazioni europee da 11 aeroporti marocchini, con la novità assoluta Tangeri-Londra Gatwick, mentre verranno riattivate dopo il Covid i collegamenti su Madrid e Barcellona sempre da Tangeri. Altre due novità saranno le rotte da Nador a Madrid e da Oujda a Duesseldorf. Il potenziamento è poi completato dal raddoppio delle frequenze da Casablanca su Barcellona, Bologna, Bruxelles, Madrid, Malaga e Milano: tutti passano a due voli al giorno.