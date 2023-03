Una black list per i passeggeri molesti: la proposta di legge negli Usa

Una vera e propria black list, questa volta non rivolta alle compagnie aeree ma a quei passeggeri che si macchiano di episodi molesti durante i voli. Punta al pugno duro l’amministrazione americana con una proposta di legge varata da Camera e Senato per alzare la guardia sul tema, visto che si stanno moltiplicando i casi di aggressioni o comportamenti molesti durante i voli negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Travel Weekly, una proposta di legge simile era stata bocciata lo scorso anno, osteggiata anche dalle associazioni libertarie del Paese, che accusano questo tipo di liste (come quelle per terroristi o presunti tali) di non essere trasparenti.



L’attuale proposta porterebbe la Transportation Security Administration a inserire nell’elenco sia chi è già stato condannato sia chi è ancora in attesa di giudizio.



In caso di approvazione si tratterebbe di un precedente che potrebbe essere preso in esame anche da altre realtà come l’Europa, dove casi di violenza simili stanno aumentando, in particolare su alcune direttrici.