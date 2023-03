Air China, dopo 3 anni ripartono i voli da Roma a Pechino

Dopo tre anni di stop, è tornato a volare il Roma-Pechino di Air China. Il servizio, che collega Italia e Cina da oltre 35 anni, è stato ripristinato ieri, due settimane dopo la riapertura del Paese del Dragone al turismo internazionale.

Il ritorno del collegamento è stato celebrato con una cerimonia al gate E23 del Terminal 3 di Fiumicino.



La rotta è operata da aeromobili long haul di ultima generazione Airbus 350-900, configurati con tre classi di servizio: economica, premium e business. A bordo, il vettore offre ai passeggeri un'ampia offerta di menù continentali e un ricco programma di intrattenimento in lingua italiana.



Con il ritorno del Roma-Pechino, Air China amplia ulteriormente l’offerta di voli giornalieri in partenza dalla Capitale per il Dragone, che include anche servizi per Hangzhou.



Di recente, il vettore ha aumentato anche le frequenze da Milano, con voli diretti per Shanghai, Pechino e Wenzhou.



Salgono così a 18 i voli diretti settimanali tra Italia-Cina garantiti dalla compagnia aerea.