Riparte il Roma-Taipei di China Airlines: tre frequenze alla settimana

È ripartito con un decollo da Fiumicino ieri alle 11,30 il collegamento diretto tra Roma e Taipei di China Airlines, un volo che mette un altro tassello importante nel processo di ripresa delle rotte verso la Cina.

La riapertura è stata salutata con un evento che ha visto la partecipazione del nuovo direttore generale della compagnia in Italia Pony Tung e Federico Scriboni, head of aviation business business development di Aeroporti di Roma oltre a numerose autorità.



Il collegamento proseguirà con tre frequenze alla settimana con partenza dalla Capitale il lunedì, mercoledì e venerdì e arrivo a Taipei il mattino successivo, con un orario che consente di accedere a numerosi voli in connessione per Estremo Oriente e Oceania. La rotta viene effettuata utilizzando un A350-900ewb con 243 posti in economy, 31 in premium economy e 32 in business.