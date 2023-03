Emirates ripristina la rotta su Christchurch

L'A380 di Emirates è atterrato all'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda, segnando la ripresa del servizio giornaliero da Dubai a Christchurch via Sydney dopo più di tre anni di stop.

A bordo del primo volo di ritorno a Christchurch, Barry Brown, divisional vice president Australasia di Emirates, ha commentato: "Vedere il saluto con i cannoni ad acqua dopo che siamo atterrati con il primo volo Emirates A380 dopo più di tre anni è un promemoria di quanto questo aeromobile sia speciale per Christchurch, fin dal suo primo arrivo nel 2016. Non solo Christchurch è tornata a essere la città più piccola servita dall’A380 di Emirates, ma la Nuova Zelanda è ora il primo Paese del nostro network ad accogliere esclusivamente il nostro A380 a quattro cabine. La risposta dei clienti dal momento della messa in vendita dei biglietti, sia in entrata che in uscita da Christchurch, indica una meta molto richiesta”.



Phil Mauger, sindaco di Christchurch, ha dichiarato: "Il ritorno del servizio A380 di Emirates è una grande spinta per Christchurch e per l'intera Isola del Sud. Dimostra che siamo aperti agli affari e all'accoglienza dei viaggiatori dopo diversi anni di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Spero che la ripresa del servizio sia un vero successo per Emirates".



La ripresa della rotta da Dubai a Christchurch è in linea con un aumento programmato della capacità di posti a sedere in tutto il network globale di Emirates, dopo aver incrementato le operazioni del 31% dall'inizio dell'anno finanziario. Questo incremento operativo ha incluso la reintroduzione della rotta A380 non-stop di Emirates da Auckland a Dubai nel dicembre dello scorso anno.